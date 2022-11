O facebook conhece os meus gostos, oh, se conhece! mas ignora olimpicamente (nunca percebi esta, os deuses eram metediços, isso sim) as minhas finanças.

Esta é a primeira contrariedade, a segunda é imaginar o choque que pode ser, e a oportunidade do meme, em sair com um anúncio destes e dar de caras com um miúdo de 18 anos. Coitado.

Há uns tempos quase sucumbi a um fato de banho com “game over” estampado na frente, mas desisti para não passar humilhações.

Estou assim, neste sincretismo, entre multiversos.

Miucha Baldinho