Multinacional portuguesa recebe setor segurador no Porto

A MDS Group recebe, na próxima semana, a conferência anual da Brokerslink. A conferência junta mais de 300 altos quadros do sector segurador oriundos de 60 países de 5 continentes.

As seguradoras mundiais reúnem-se no Porto para discutir o futuro do setor na Brokerslink, um dos maiores players independentes a nível mundial com presença em 125 países.

A AICEP avança que os temas em discussão incluem a competição geopolítica e os seus riscos, o papel da tecnologia na transformação dos modelos de negócio, o desenvolvimento de negócios sustentáveis ou a gestão de risco. Para além da conferência de seguradoras, decorrerá também o Risk Managers Forum, que junta especialistas em gestão de risco.

