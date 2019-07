Mulheres tratadas como “animais de caça em piscinas”

A revista feminina alemã EMMA descreve vários delitos de ataques a mulheres nas piscinas públicas.

“Assediadas, insultadas, agarradas: As mulheres tornam-se num jogo de animais de caça nas piscinas exteriores. Os perpetradores? A grande maioria são migrantes… De acordo com as estatísticas, a força policial da Renânia do Norte-Vestefália identifica os perpetradores como “jovens de origem norte-africana, árabe e turca”.

A revista, embora seja de esquerda, não esconde a problemática, escrevendo: “Há muito tempo que os políticos e os meios de comunicação social não chamam o problema pelo nome, por medo da acusação de racismo. Mas isso só piora as coisas. „

São intoleráveis estes ataques nas piscinas que deveriam ser lugar de relaxamento saudável.

António da Cunha Duarte Justo