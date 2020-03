Mulheres portuguesas poupam todos os meses para despesas inesperadas

O mais recente estudo da Intrum, European Consumer Payment Report, revela que a reforma é um motivo de grande preocupação para 79% das mulheres portuguesas, devido à diminuição dos rendimentos que se registam com a aposentação.

De acordo com o estudo da Intrum, mais de metade das mulheres portuguesas (52%) considera que o principal motivo para economizar todos os meses é conseguir ter a capacidade de pagar despesas inesperadas que possam surgir. Os homens portugueses, embora em número mais reduzido, também consideram este motivo um dos mais importantes a ter em conta (46%).

A sustentabilidade é igualmente um tema que tem preocupado, cada vez mais, as mulheres portuguesas, com 60% a referir que o interesse pela área da sustentabilidade levou a que os seus gastos fossem mais limitados.

Os conteúdos online direcionados para o público feminino não são só baseados em tutoriais de maquilhagem, penteados ou até mesmo os looks da semana. Atualmente há cada vez mais conteúdos nas redes sociais e plataformas online sobre como gerir finanças pessoais, com o objetivo de acabar com o preconceito de que as mulheres são mais despesistas do que os homens e que não sabem gerir os seus próprios gastos financeiros.

De acordo com a Intrum, as mulheres portuguesas, para além de se preocuparem com a gestão financeira, são também quem mais se informa e acompanha a evolução das novas tecnologias de forma a desenvolver uma melhor gestão da economia doméstica. Esta constante preocupação em aprender e manter-se atualizado é mais visível nas mulheres (25%) do que nos homens (18%).

