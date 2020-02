Mulheres portuguesas gostariam que fossem maiores

Cerca de 71% das mulheres portuguesas estão insatisfeitas com o tamanho das suas mamas.

Estes são os resultados do Inquérito de Satisfação do Tamanho da Mama, o maior estudo intercultural sobre a imagem do corpo.

Para chegar a estes resultados foram entrevistadas mais de 18 mil mulheres provenientes de 40 países.

O estudo do Research Gate – que pode ler aqui – concluiu que, a nível mundial, 48% de mulheres inquiridas preferia ter mamas maiores, 29% das mulheres está satisfeita e 23 % gostaria de as ter mais pequenas.

As mulheres do Brasil, Japão, China e Reino Unido reúnem o maior grau de insatisfação.