Mulheres no poder geriram melhor a crise em 2020

Foi lançado recentemente o Worldcom Confidence Index (WCI), um estudo que incide sobre a confiança e receios dos CEO’s e CMO’s no decorrer dos 12 meses anteriores a setembro de 2020.

Conduzido pelo The Worldcom Public Relations Group , grupo líder mundial de empresas de Relações Públicas independentes, representada em Portugal pela agência de comunicação e marketing Do It On, o estudo analisa mais de 54,000 CEO’s e CMO’s de todo o mundo, incluindo Portugal, oferecendo, por isso, “uma visão global interessante”. A principal mudança foi o aumento de 7% da confiança de líderes femininas e o decréscimo dos mesmos pontos percentuais da confiança apresentada por líderes masculinos.

O facto de estes resultados incluírem o período pandémico sugere que as líderes estão mais confiantes quanto à sua capacidade de gestão de crise do que os seus pares masculinos. Apesar desta subida de confiança, a confiança global e geral dos responsáveis pelas posições cimeiras das organizações decresceu em 9% desde 2019.