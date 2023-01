Mulheres empreendedoras lusófonas na Suíça juntam-se este domingo

“Sou escritora e a autora de dois livros que têm estado no top de vendas de 2020-2022, tenho colaborado com revistas e jornais em Portugal pelo país inteiro e com algumas revistas e jornais portugueses aqui na Suíça onde moro”, explicou ao BOM DIA Susana Teixeira (na foto), uma das organizadoras do projeto que irá acontecer em Basileia, na Suíça, este domingo.

Este domingo, dia dia 22 de janeiro, acontece um evento intitulado “Showroom Empreendedoras”. Uma conferência que conta com cerca de 34 participantes empreendedoras de diversas áreas “numa portugalidade incrível”, afirma Susana Teixeira.

“Com o objetivo de mostrar o que de melhor se faz em Portugal, estas empreendedoras uniram-se para expor, vender e divulgar os seus negócios”, explica a co-organizadora que anuncia que haverá de tudo um pouco: moda, cosmética, maquilhagem, produtos de beleza, cookies artesanais, pastelaria artesanal portuguesa em miniaturas, entre outros doces.

A esta venda e exposição juntam-se também as estampagens, a costura estilística, velas e sabonetes artesanais, livros de autoras conhecidas, artesanato e artigos em cortiça. A joalharia é também uma das atrações, juntamente com uma variedade de objectos decorativos e marcas de qualidade.

“A moda estará assim representada em todas as suas áreas e é de ficar com os olhos em bico”, acredita Susana Teixeira que co-organiza o evento com Andreia Moreira, Andreia da Quinta e Elsa Mendes.

O evento terá inicio às 10:30, contando com quatro palestras gratuitas e abertas ao público:

10:30h – Sara Costa (Coach e Fisioterapeuta), com o tema “Quantos papéis cabem numa pessoa só?”

10:50h – 11:20h – Daniela Sabino (Dra. Psicóloga Clínica), com o tema “Emigração – um olhar sobre a Depressão e Ansiedade”.

11:20h – 11:40h – Susana Teixeira, com o tema “O poder de Acreditar!”

11:40h – 12:00h – Elsa Mendes, com o tema “Reiki e o bem estar da Consciência.

12:00h – Sessão aberta de esclarecimento com o tema “Como procurar emprego na Suíça”, por Fábio Lopes da Vituswork.

O evento prosseguirá com animação ao logo de toda a tarde com música e dança, nomeadamente com o Rancho Folclórico de Basileia e a cantora Odete Torralvo.

O Showroom Empreendedoras procederá a uma angariação de fundos para ajudar o projecto solidário “As meninas na Suíça”.

O espaço terá um snack-bar aberto com bebidas e petiscos tradicionais portugueses e um parque de diversões infantil onde as crianças poderão brincar em segurança.