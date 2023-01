Mulheres e migração

A história das migrações portuguesas analisa- se também sobre uma perspectiva de género.

Entre as dedicadas 60 e 70 do século passado, muitos homens deixaram o país, a família, os seus parcos bens para fugir a um regime que oprimia, que os obrigava a ir para uma guerra absurda e de onde podiam nunca mais voltar. Partiam para o centro da Europa onde faltava muita mão de obra. Vinham em busca de melhores condições de vida. Com vontade de dar um futuro melhor para os filhos, melhorar as condições de vida dos pais, construir um lugar que pudessem chamar de seu, na terra onde haviam nascido.

Eram os homens que primeiro partiam em grande número, alguns casais, as mulheres vinham mais tarde juntar- se a eles com os filhos ou sozinhas, deixando os filhos com os familiares.

Nesta altura, eram poucas as mulheres que se aventuravam sozinhas ou com filhos nos braços. A viagem, ” a salto” era uma aventura muito perigosa e difícil.

Linda de Suza foi uma dessas minoria de mulheres que se lançou na aventura.

E venceu. Não terá sido fácil a sua vida até chegar onde chegou. Não terá sido fácil ver- se esquecida por muita gente, anos mais tarde, quando as luzes se apagaram.

Linda de Suza representa a migração feminina. As suas lutas, os seus sucessos e os seus fracassos. A fragilidade e a simplicidade.

São Gonçalves