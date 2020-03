Mulheres da emigração contam histórias em livro

O livro “Correr Mundo – Dez mulheres, dez histórias de emigração”, lançado pela Oxalá Editora no Dia Internacional da Mulher, “dá voz” a uma dezena de escritoras da diáspora através de vários contos.

“A saudade da infância e das origens, da língua, da família, as questões da identidade e do desenraizamento, a desvalorização dos emigrantes no país de acolhimento pela natureza do seu trabalho, as dificuldades de adaptação, as viagens até ao país de acolhimento”, são os temas tratados nas dez histórias, revela a Oxalá em comunicado.

As escritoras que integram a coletânea são Irene Marques, a viver em Toronto; Paulo de Lemos, em Trier; Luísa Costa, em Hölzl, Munique; Luísa Semedo, em Paris; Gabriela Ruivo Trindade, em Londres; Maria João Dodman, em Toronto; Luz Marina Kratt, em Bodensee; Helena Araújo, em Berlim, Altina Ribeiro, em Paris e São Gonçalves (na foto), colunista do BOM DIA, no Luxemburgo.

“Trata-se, em suma, de uma coletânea admirável que fazia falta ao panorama literário português. Os meus parabéns à Oxalá Editora por publicar este conjunto de autoras da diáspora e dar a conhecer a sua voz com as especificidades de quem vive fora de Portugal”, refere a escritora Ana Cristina Silva no prefácio deste livro de contos no feminino.

Em declarações à agência Lusa, Mário dos Santos, editor da Oxalá, admite que esta é uma “iniciativa editorial única” em que as histórias “se apoderam do leitor com especial intensidade”.

O livro “vai ao encontro dos propósitos da editora: divulgar e editar os autores e as autoras da diáspora sempre esquecidos”, sublinha.

A obra “Correr Mundo – Dez mulheres, dez histórias de emigração” está disponível aqui.