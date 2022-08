Mulheres da diáspora em força na Romaria da Senhora d’Agonia

O desfile da Mordomia da Romaria da Senhora d’Agonia em Viana do Castelo vai contar amanhã, quinta-feira, a partir das 16h00, com a participação de meia centena de mulheres oriundas da diáspora.

Nesta edição foram inscritas para o desfile 709 mulheres com idade média de 32 anos e, segundo a organização, 22 são oriundas de França, 13 do Luxemburgo, 11 de Andorra, duas do Reino Unido, uma de Espanha e uma da Suíça.

De acordo com o Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra, as mordomas “andorranas” irão apresentar o traje de lavradeira de dó da Ribeira Lima e de Afife, e o traje de Morgada no tradicional desfile que este ano bateu todos os recordes de inscrição.

“A oportunidade de desfilar pelas ruas de Viana do Castelo, após dois anos de interrupção devido à pandemia, leva as moças a envergarem os trajes de lavradeira com a ‘chieira’ caraterística das moças vianenses e não só”, descreve o grupo em nota enviada ao BOM DIA.

A Romaria d’Agonia é marcada pela grande afluência de emigrantes que durante o período de férias visitam Viana do Castelo para desfrutar das festas e do ambiente minhoto.

