Podia escrever sobre a mulher na sua dimensão criadora. Na força enigmática que trazem dentro delas. Energia que cura, que acolhe, que trasmuta.

No entanto, a mulher, também carrega este fado de luta, de incompreensão.

Ser mulher, não é uma batalha de um dia. São batalhas consecutivas ao longo dos dias, no passar dos anos, afim de ganhar alguns direitos que lhe são devidos.

Batalhas que as levam a tantas guerras perdidas.

Por vezes vencidas.

De que resta do tempo nas linhas marcadas do rosto

nesse caudal de dores invisíveis

tão vincadas

dessa amargura intemporal

nascida de um ventre

tantas vezes violado

com força

sem medo nem preconceito.

De que resta do tempo em que as hemorragias

eram caudais vivos a jorrar do teu corpo

na violência da idade

apenas travadas na fecundação da vida.

De que resta desses homens que carregaste no ventre e no colo, desses seres que te roubaram as noites

a calma dos dias, o sossego do corpo, o desassossego da vida!

Esses homens que te vendem, que te batem, que te exploram

Usando poderes indizíveis,protegidos por culturas seculares

esquecendo o calor do ventre, a doce ternura do teu colo.

De que resta de ti mulher, de mim, da nossa condição

desta força emanada das mais profundas crenças, da profundeza do sagrado

da matriarca do mundo…

Resta apenas o silêncio e a incompreensão

a dor e a revolta dos dias de desumanização!

São Gonçalves