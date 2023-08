Muito que ver e fazer no Casino de Espinho em agosto

Em Agosto, o Casino Espinho vai apresentar, todos os fins de semana, tributos imperdíveis que irão tornar as noites de Verão ainda mais animadas. Com espectáculos de homenagem aos Beatles, ABBA e Tina Turner, estes jantares concerto garantem música de qualidade e gastronomia de excelência.

Dias 11 e 12 é a vez da banda The Peakles, com o seu Tributo aos Beatles. A banda já conta com mais de duas dezenas de concertos em terras de sua majestade, e darão mais um concerto com o selo de qualidade do Casino Espinho, onde serão tocados temas intemporais de uma das melhores bandas POP de todos os tempos.

O melhor dos ABBA regressa ao Casino a 18 e 19 de Agosto, com os concertos dos ABBAMIA, trazendo a palco o repertório deste grupo sueco em formato de tributo. É um projeto totalmente interpretado ao vivo, onde todos os instrumentos e vozes são executados sem recurso a faixas previamente gravadas.

Finalmente, nos dias 25 e 26 é a vez do grupo Simply The Best prestarem Tributo a Tina Turner. Vencedora do programa da SIC “Factor X”, a artista Kika vai cantar e encantar com a sua magnífica voz, acompanhada por excelentes músicos, apresentando êxitos como “What’s Love Got to Do with It”, “The Best” e “Proud Mary”.

Jantares Concerto

Dia 11, 18 e 25 Agosto | Jantar Buffet: €52,50 por pessoa

Dia 12, 19 e 26 Agosto | €50 por pessoa

Admissão jantar: 20:00 às 21:00

Concerto: 22:30

Informações e Reservas: