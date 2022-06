Muitas surpresas no cartaz do Woodrock Festival

Os polacos Dopelord e os portugueses 10000 Russos, The Faq’s, Cobra ao Pescoço, Mike Vhiles e Fatman, são as seis bandas que encerram o cartaz da 8.ª edição do Woodrock Festival que decorre nos dias 21, 22 e 23 de julho na Praia de Quiaios, Figueira da Foz.

Juntam-se aos já anunciados: Kadavar, Witchcraft, Mars Red Sky, Sereias, The Twist Connection, Miss Lava, Madmess e Misfit Trauma Queen, num total de 14 bandas.

Os canadianos Zaum cancelaram a sua atuação, por motivos alheios à organização.

O alinhamento por dias será o seguinte:

21/07(5.ªfeira) – 10000 Russos, Miss Lava, Misfit Trauma Queen e Fatman,

22/07(6.ªfeira) – Kadavar, Dopelord, Sereias, Madmess e Cobra ao Pescoço.

23/07(Sábado) – Witchcraft, Mars Red Sky, The Twist Connection, Mike Vhiles e The Faq’s.

Os bilhetes diários terão um valor de 15€ (5.ªfeira) e 25€ (6.ª feira/sábado)

Os passes gerais mantêm o valor de 46 euros, concedendo o acesso gratuito ao Parque de Campismo de Quiaios durante os dias do festival.

Os bilhetes diários e os passes gerais podem ser adquiridos antecipadamente através do serviço online da BOL ou nos locais habituais (Fnac, Worten, balcões CTT). Também poderão ser adquiridos na bilheteira do evento, nos dias do festival.

Cada passe geral adquirido para o festival, dará origem à plantação de uma árvore na freguesia de Quiaios. Esta ação é fruto de uma parceria com o Município da Figueira da Foz e Junta de Freguesia de Quiaios, que assinalará os locais de plantação e assegurará a manutenção necessária.