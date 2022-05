Muita portugalidade na Semana da Diversidade Cultural de Andorra

A Semana da Diversidade Cultural, organizada pela comuna de Andorra a Velha, encerrou este fim de semana a 12.ª edição com um conjunto de eventos, na Plaça Guillemó, na capital do Principado de Andorra.

O derradeiro dia deste certame iniciou-se com o desfile das entidades e países participantes pelas principais artérias de Andorra a Velha, encabeçado pelo grupo de bombos da Associação de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Entre bandeiras de países como Portugal, Perú, Ucrânia, Venezuela, Filipinas, Equador e Principado de Andorra, os membros do Grupo de Folclore Casa de Portugal recriaram momentos da ida ao rio para lavar a roupa, cantando a cappella durante o trajeto. Na praça aguardavam os oito stands com gastronomia tradicional dos países representados e o inúmero público pode degustar arepas, ceviche, kulish, chicharrón, siopao, gulab, pataniscas e bolinhos de bacalhau. Em frente ao palco, os “castellers” de Andorra levantaram um castelo humano e durante a tarde os países participantes apresentaram o folclore e canções típicas.

Sob um sol abrasador, o Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho apresentou as suas danças e as cores garridas dos seus trajes. Mais para o fim da tarde, o Grupo de Folclore Casa de Portugal subiu ao palco para apresentar o seu repertório de cânticos e danças da ribeira Lima, incluindo, como novidade, a recriação da lavagem da roupa e os cânticos a cappella das lavradeiras do Grupo. Enquanto isso, a azáfama nos stands era constante para degustar os produtos gastronómicos originários das mais diversas culturas.

Um total de 25 entidades fizeram parte deste encontro multicultural, que contou com conferências, exposições, dança, folclore e gastronomia ao longo de toda a semana, destacando a exposição de palavras “únicas” dos países participantes, tendo o Grupo de Folclore Casa de Portugal escolhido a palavra “Chieira” e a Associação dos Residentes do Alto Minho a palavra “Saudade”.

