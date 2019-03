Muita literatura portuguesa em Leipzig

A Feira do Livro de Leipzig conta com a participação de Portugal, que estará representado por diversos escritores e por mais de 300 títulos de literatura de língua portuguesa, em edições portuguesas e alemãs.

No programa literário participam os escritores Afonso Cruz, Ana Margarida de Carvalho, Joana Bértholo e Valério Romão, os poetas João Luís Barreto, a repetente Raquel Nobre Guerra, que este ano verá publicada a sua primeira edição alemã, e o antigo ministro Luís Filipe Castro Mendes, a convite da editora Leipziger Literaturverlag, que apresenta uma edição bilingue do autor.

Integram igualmente este festival literário, que se estende até dia 24, os autores moçambicanos Lucílio Manjate e Mbate Pedro e, ainda, José Eduardo Agualusa, segundo informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A maior parte das sessões decorre na própria feira, distribuídas pelo ‘stand’ de Portugal, pelo Forum Internacional e pelo espaço de literatura infantil, no qual Portugal vai participar pela primeira vez, acrescenta a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Alguns encontros de poesia têm lugar na cidade, integrados no programa Leipzig Lê, nomeadamente a “Noite de poesia”, no final da tarde de sábado, que reúne os poetas alemães Tom Schultz e Alexander Graeff com os poetas portugueses.

Entre as novidades deste ano conta-se uma conversa entre editores, que vão discutir as diferenças do trabalho de edição na Alemanha, Suíça, Moçambique e Portugal, neste último caso, pela voz de Zeferino Coelho, editor da Caminho, que este ano comemora 50 anos de carreira.

Para dia 21 de março está reservada uma sessão sobre o projeto “Portugal País Convidado de Honra da Feira do Livro de Leipzig 2021”, que inclui o lançamento da 2.ª edição do Jornal de Letras em alemão e, ainda, a apresentação pública do Programa Especial de Apoio à Tradução e Edição, promovido pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e pela DGLAB.

No sábado de manhã, haverá uma homenagem a Sophia de Mello Breyner pelo editor alemão Martin Hielscher (das publicações C.H. Beck) e por Diana Gomes Ascenso, enquanto Ingo Drzecnik (da editora Elfenbein) e Viktor Kalinke (da Leipziger literatureverlag) vão apresentar os autores Luís de Camões, Yvette Centeno e Luís Filipe Castro Mendes.

A livraria portuguesa TFM, com sede em Frankfurt, assegura a venda de livros portugueses em tradução alemã no ‘stand’ de Portugal, que terá mais de 300 títulos de literatura de língua portuguesa, em edições portuguesas e alemãs.