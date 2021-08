“Muita gente chega à língua portuguesa pela cultura”

O Instituto Camões quer apostar na cultura e na indústria criativa para expandir a presença do português no mundo. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, só no Reino Unido, a indústria criativa gerou 101 mil milhões de libras para os cofres do país, quase o dobro dos níveis da economia desde 2010.

Séries, filmes e programas de TV britânicos são exportados e licenciados em todo o mundo. Além disso, a língua inglesa conta, nos Estados Unidos, com um dos maiores centros globais de produção audiovisual e entretenimento: os estúdios de Hollywood.

O presidente do Camões, o embaixador João Ribeiro de Almeida, afirma, em entrevista à ONU News que a música, a literatura e o audiovisual gerados nos países lusófonos são grandes impulsos para a aprendizagem do português como língua estrangeira.

“Há muita gente que chega, pela primeira vez, à língua portuguesa porque se apaixona pela cultura em língua portuguesa. Não tem que ser cultura somente de Portugal, pode ser cultura brasileira, angolana. Quantas vezes, nós descobrimos pessoas que dizem: aquele samba é tão bonito, mas eu queria perceber o que eles dizem’, isso, os nossos amigos estrangeiros, a mesma coisa com o fado… Então, há muita gente que chega à língua pela cultura em língua portuguesa. E nós temos que buscar e tentar organizar toda esta gente.”

Um ano depois, em Cabo Verde, a 12ª. Conferência de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, reafirmou a estratégia de utilizar a cultura e a diversidade da lusofonia para promover a língua e o comércio das nações que falam o idioma.

A organização incorporou em ambas as declarações a necessidade de avanço para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, das Nações Unidas. A UNCTAD lista como parte da indústria criativa os setores de audiovisual, artes cénicas, música, literatura, turismo, arquitetura, gastronomia, games, entretenimento, eventos e design entre outras áreas.

Na entrevista à ONU News, o presidente do Camões João Ribeiro de Almeida afirmou que, cada vez mais, o português cresce como língua de negócios. Uma tendência que a estratégia de difusão da língua do país executa há quase 10 anos.

Em 2012, o estudo sobre o “Potencial Económico da Língua Portuguesa”, chefiado pelo professor Luís Reto, revelou que este valor é o equivalente a 17% do PIB de Portugal. Mas no fim da década com impasses económicos e políticos em países de língua portuguesa, a língua também perdeu peso, segundo Reto.

