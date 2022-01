Muçulmanos de França procuram novas formas de organização

O presidente do Conselho Francês do Culto Muçulmano considera que o organismo “já não é viável”, admitindo uma “autodissolução” e a criação de uma nova organização em concertação com o “Fórum do Islão de França” iniciado pelo Governo.

Numa coluna publicada no portal do diário L’Opinion, Mohammed Moussaoui sublinha que “todos os cultos do país tiveram de se adaptar em determinado momento da sua história”.

“O Islão de França encontra-se nessa encruzilhada. Virar a página do atual formato das instâncias representativas do culto muçulmano e inventar novas formas de organização que estejam em concordância com a sociedade francesa (…) é uma primeira resposta aos muitos desafios que o Islão de França tem de enfrentar”, defende.

Em dezembro, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, declarou que o Conselho Francês do Culto Muçulmano (CFCM), interlocutor dos poderes públicos desde 2003, estava “morto”.

O Governo lançou um “Fórum do Islão de França” (Forif) que deverá reunir-se nas próximas semanas e encontrar uma forma de representação do Islão assente nos atores departamentais e já não na tutela das federações de mesquitas filiadas a países (Argélia, Marrocos, Tunísia) que compõem o CFCM.

“Existe a possibilidade de fazer emergir de uma forma coordenada com os poderes públicos uma nova organização da religião muçulmana, legitimada pelos atores no terreno”, sustentou Moussaoui, cuja presidência do CFCM termina a 19 de janeiro.

Segundo Moussaoui, “ela deve ser fruto de uma concertação que associe o Forif e as estruturas departamentais do culto muçulmano instituídas ou em vias de o ser”.

“Esta nova organização poderá ser seguida de uma autodissolução do CFCM, nos termos dos seus estatutos”, acrescenta, convidando “todas as componentes do CFCM a inscrever-se neste processo” e a “aplicarem esta orientação por ocasião de uma assembleia-geral extraordinária que poderá realizar-se em breve”.