Movimento “Também somos portugueses” já é uma associação

O movimento Também somos portugueses (TSP), que lançou em 2018 uma petição para o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro, e que luta pelo voto digital para a emigração, transformou-se formalmente numa associação.

A TSP reivindica um tratamento igualitário para todos os portugueses, apostando sobretudo no meio digital como forma de eliminar barreiras físicas e permitir aos cidadãos portugueses a residir no estrangeiro, acompanhar e participar ativamente na vida social e política de Portugal e dos respetivos países de acolhimento. Tem como objetivo defender os direitos dos emigrantes, e alargar a participação cívica e a influência dos portugueses da diáspora.

É também objetivo da TSP conseguir uma justa representatividade dos cidadãos portugueses, em particular os residentes fora de Portugal, no sistema político português, criando condições para que a expressão democrática através do voto seja feita sem fronteiras e barreiras.

A TSP visa contribuir, através da sua atividade, para a definição e avaliação de políticas públicas de emigração.

Paulo Costa, o presidente da nova associação, declarou que “apesar das distâncias, os portugueses que vivem no estrangeiro têm agora uma capacidade muito maior de interagirem entre si e de unirem comunidades para a resolução dos seus problemas comuns. Apelamos aos portugueses em todo o mundo que se juntem a nós. Juntos somos mais fortes.”.

“A associação Também somos portugueses está já representada em Portugal, França, Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Estados Unidos da América, e busca um alargamento da sua presença a todas as comunidades portuguesas no estrangeiro”, pode ler-se no comunicado enviado ao BOM DIA.