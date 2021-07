Movimento Também Somos Portugueses congratula-se com promessa de voto eletrónico

O movimento Também Somos Portugueses (TSP) congratula-se, em comunicado enviado ao BOM DIA, pelas declarações feitas pela Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, anunciando que os portugueses no estrangeiro poderão votar online nas eleições de 2023 para a Assembleia da República.

“Este é mais um passo em frente e na direção correta. Agradecemos estas declarações da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Drª Berta Nunes”, declarou Paulo Costa, um dos membros fundadores do movimento TSP. “Estamos empenhados em continuar a trabalhar com o governo e com a Assembleia da República na implementação das necessárias alterações legais para tornar o voto digital uma realidade, não apenas para as eleições legislativas, mas para todas as outras – locais, presidenciais e europeias.” O movimento TSP reafirma também a necessidade da melhoria do voto postal, e a continuação do voto presencial.

Nos mesmas declarações da SECP o movimento TSP tomou conhecimento do anúncio que as eleições para o CCP, anteriormente previstas para Setembro, foram adiadas para 2022. Paulo Costa acrescenta que “compreendemos que o governo necessita de tempo para as alterações à legislação do CCP e para preparar a infraestrutura para a nova opção de voto, mas lamentamos que se tenha demorado tanto tempo para tomar esta decisão, dado que a Constituição de 2 de abril de 1976 concede o direito de voto a todos os cidadãos portugueses. Também nos preocupa a falta de uma data efetiva para as eleições do CCP, que tornará difícil para novos candidatos o lançamento de campanhas credíveis”

Apesar destas preocupações, o movimento TSP considera que recentemente se têm dados passos muitos importantes, para um movimento global que ultimamente se tem reforçado. O movimento acompanhará a execução destes compromissos do governo, e continuará a ser um parceiro construtivo neste processo.

O movimento Também Somos Portugueses é um movimento global que busca reformas eleitorais para facilitar o processo de voto em Portugal. A sua direção inclui membros em Portugal, França, Bélgica, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos.