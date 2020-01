Movimento sexy

Francisco Rodrigues dos Santos, recém eleito presidente do CDS, apresenta-se populista a juntar a André Ventura, líder do Chega. Nele – diz – os portugueses têm agora um braço direito. Partido sexy, no entanto, prefiro ficar maneta.

Rodrigues dos Santos mais o senhor Ventura vão confrontar-se muitas vezes para cada um marcar o seu território, fazendo-se ouvir quem fala mais alto à Direita ou mesmo à Extrema-Direita.

Isto porque Rodrigues dos Santos se posiciona ainda mais à Direita que Assunção Cristas. A presidenta cessante, que pelo seu deslumbre, sobretudo depois do PSD perder o segundo lugar nas Autárquicas de 2017 em Lisboa, quando subiu ela ao segundo posto, foi perdendo as Europeias em Maio até à hecatombe das Legislativas de Outubro, quando acreditava ser eleita Primeira Ministra.

Tal custou à senhora Cristas tornar-se chauffeur de táxi e abandonar a praça.

Não entendo muito bem como é que de quando em quando aparecem nalguns quadrantes do mundo uns intolerantes, tendo em conta os EUA e o Brasil, apesar de Donald Trump e o capitão Jair Messias Balsonaro serem menos novos que o Chicão, todos muito jarros na jarra, jarrinha, jarretas.

Nesta linha do deslumbre, diga-se já, Cecília Meireles – promovida a líder da bancada parlamentar do CDS – parece não ter aprendido ainda que se lhe meta a mão a contê-la.

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico)