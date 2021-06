Movimento em Londres organiza conferência sobre voto eletrónico

O Movimento Também Somos Portugueses (TSP) organiza no dia 8 de junho, com a intervenção do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, haverá lugar a um encontro online denominado “ Votar sem Fronteiras ” que conta com a presença de dois secretários de Estado, Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e Antero Luís, Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna.

“Os conselheiros para a Diáspora Açoriana foram eleitos de forma online. Porque razão não se estende esta prática de forma universal para os conselheiros em todo o Mundo?”, pergunta o TSP. Em comunicado o movimento considera que está “tecnologicamente instituída a segurança nas comunicações pessoais com a banca e a Administração Pública como um dado adquirido. O TSP acredita que a introdução do voto digital (eletrónico à distância) se tornará a regra eleitoral já utilizada em administrações de diversa ordem”. O TSP crê que o voto eletrónico “será apenas uma questão de tempo”.

O TSP pede que as próximas eleições para o Conselho das Comunidades possam ser feitas de forma digital antes de dezembro de 2021. E por isso organiza o evento de 8 de junho que define como uma iniciativa que “se reveste de especial importância na defesa da diáspora que reivindica uma justa redação e interpretação da Lei Eleitoral”.

O evento conta a participação de Pedro Rupio, Presidente do Conselho das Comunidades para a Europa e participantes confirmados de Alemanha, França, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido entre outros países.

A moderação do evento está a cargo de Paula Machado Oliveira da RDP.

Inscrições gratuitas em: http://votar-sem-fronteiras. eventbrite.co.uk.