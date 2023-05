Movimento do Aeroporto da Madeira volta ao normal

O movimento no aeroporto da Madeira está esta quarta-feira normalizado, após ter estado condicionado nos últimos dois dias, de acordo com a informação disponível no site da ANA – Aeroportos.

Entre as 00h00 e as 11h30, os voos têm conseguido aterrar, constatou a Lusa na página oficial da Internet da gestora dos aeroportos portugueses.

O Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo esteve condicionado na segunda-feira e na terça-feira, devido ao vento forte.

Ainda assim, a ANA mantém o aviso de que “as previsões meteorológicas apontam para uma continuação de restrições nas partidas e chegadas”.

A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje o aviso de vento forte para a orla costeira da Madeira até às 06h00 de quinta-feira.

O aviso foi emitido na segunda-feira, a vigorar até às 18h00 do dia seguinte, mas, entretanto, já foi prolongado duas vezes.

O aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

De acordo com a capitania, o vento vai continuar a soprar de nordeste “fresco a muito fresco, por vezes forte”.