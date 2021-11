Movimento apela: confirme onde vai receber o boletim de voto

Os cerca de milhão e meio de eleitores que estão recenseados fora de Portugal, vão receber o boletim de voto na morada do Cartão de Cidadão logo que estejam marcadas as eleições legislativas.

O movimento Também Somos Portugueses está preocupado porque acredita que “centenas de milhares de emigrantes têm essa morada errada ou desatualizada, o que significa que não vão receber os boletins de voto e não vão poder votar”.

O movimento afirma que, em 2019, foram devolvidos mais de 300 mil boletins de voto.

E como os cadernos eleitorais não podem ser alterados nos 60 dias antes das eleições, quando for anunciada a data da votação já vai ser tarde para corrigir a morada.

Assim, se as eleições forem, por exemplo, marcadas para 9 de janeiro de 2022, as últimas alterações de morada terão de ser feitas até 10 de novembro de 2021. Depois ficam congeladas, e não podem ser corrigidas.

O movimento Também somos portugueses (TSP) apela nesse sentido a todos os portugueses que vivem no estrangeiro a fazerem duas coisas de imediato:

1 – Confirmarem onde estão recenseados;

2 – Se necessário, corrigirem a morada ou optarem pelo voto presencial.

Todos os portugueses podem verificar se estão recenseados, e onde, nesta página do Ministério da Administração Interna (MAI): https://www.recenseamento.mai.gov.pt/

Infelizmente para os portugueses no estrangeiro, este site não lhes permite saber qual a morada exata onde irão receber os boletins de voto. Para isso, o MAI desenvolveu um novo portal, o euEleitor, ao qual só pode aceder com a Chave Móvel Digital ou com um leitor do Cartão de Cidadão: https://www.eueleitor.mai.gov.pt

Se estiverem recenseados em Portugal ou numa morada errada no estrangeiro, é possível mudarem a morada de acordo com estas instruções: https://eportugal.gov.pt/servicos/alterar-a-morada-do-cartao-de-cidadao

Também é possível optarem por votarem em pessoa num consulado em vez de votarem pelo correio. Para isso têm de ir a um consulado, também nos próximos dias.

O movimento Também Somos Portugueses é um movimento global de emigrantes que busca facilitar o processo de voto para os portugueses no estrangeiro. A sua direção inclui membros em Portugal, França, Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Estados Unidos.