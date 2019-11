Moutinho fundamental na vitória dos Wolves

João Moutinho, internacional português de 33 anos, conseguiu marcar o primeiro golo da temporada (em 28 jogos, 23 pelo clube e mais cinco pela seleção) no dia seguinte às declarações de Nuno Espírito Santo, técnico que admitiu pretender que o médio renove contrato com o Wolverhampton.

E também nas bancadas dos adeptos do Wolves ficou bem visível essa vontade de manter o antigo jogador de Sporting e FC Porto no clube.

Na deslocação dos Wolves ao terreno do Bournemouth, o médio que há quase 15 anos guarda parte dos treinos ao longo da semana para aprimorar a técnica de bater livres diretos foi fundamental para a vitória do conjunto de Nuno Espírito Santo, inaugurando o marcador numa bola parada descaída sobre a esquerda que voou por cima do guarda-redes Ramsdale e entrou no ângulo da baliza dos visitantes (21′).

Pouco depois da meia hora, Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, fez o 2-0 que se registava ao intervalo após assistência de Traoré.