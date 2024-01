Moutinho chegou aos 1000 jogos

O internacional português João Moutinho completou esta quarta-feira o 1.000.º encontro profissional da carreira ao entrar em campo, ao serviço do Sporting de Braga, para defrontar o Benfica, em jogo na Luz para a Taça de Portugal.

Formado entre Portimonense e Sporting, foi precisamente pelos leões que se estreou na alta roda do futebol português, na altura com 18 anos e pela mão do compatriota José Peseiro.

Depois de seis temporadas ao serviço da equipa A dos verde e brancos, decidiu, para surpresa da maioria dos amantes de futebol, trocar Lisboa pelo Porto, assinando contrato com os dragões numa transferência que rendeu ao emblema de Alvalade 11 milhões de euros.

No plantel do Futebol Clube do Porto, passou três épocas. Depois, foi vendido ao Mónaco por 25 milhões de euros. No principado, quedou-se por meia década e, de seguida, atravessou a Mancha para assinar pela armada portuguesa de Inglaterra, o Wolverhampton. No Reino Unido, viveu mais cinco anos da sua vida, sempre sob a égide dos “lobos”. Só no início do presente campeonato, decidiu voltar a Portugal. O regresso ao Porto parecia certo, mas acabou desviado para Braga, onde se mantém como pedra basilar na estratégia do técnico Rui Jorge.

Já pela seleção nacional, João Moutinho conta com 146 partidas e 77 golos.

A nível de palmarés, o atleta nascido há 37 anos em Portimão venceu um Campeonato da Europa, uma Liga das Nações, uma Liga Europa, uma Liga francesa, três Ligas portuguesas, três Taças de Portugal e cinco Supertaças Cândido de Oliveira.