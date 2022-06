Moutinho ainda não sabe onde vai jogar na próxima época

O médio português João Moutinho está a menos de um mês de poder assinar por qualquer clube, a custo zero, mas em Inglaterra avança-se uma possível renovação de última hora com o Wolverhampton.

Segundo uma nota oficial divulgada pelo clube da Premier League, estão a decorrer “conversações” entre ambas as partes para que Moutinho prossiga no conjunto mais português do Reino Unido.

Recorde que, apesar dos 35 anos, João Moutinho tem sido um dos jogadores mais utilizados por Bruno Lage e, caso mantenha a forma, não deverá perder tão cedo o lugar no “onze” inicial.