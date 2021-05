O treinador português José Mourinho foi esta terça-feira anunciado como sucessor do compatriota Paulo Fonseca nos comandos da Roma, que disputa a Serie A em Itália.

A notícia foi confirmada pelo emblema romano horas depois de ter sido oficializada a saída de Paulo Fonseca no final da presente temporada.

Com esta movimentação, chegam ao fim as especulações em torno do futuro do Special One, que estava sem treinar desde que foi afastado do comando técnico do Tottenham.