Mourinho triste com morte de Pelé

O treinador português de futebol José Mourinho assumiu-se muito triste com a morte do ‘rei’ Pelé, recordando a ocasião em que o brasileiro lhe entregou um prémio, em Manchester.

“Em 2005, recebi o prémio da BBC diretamente das mãos do rei, é até hoje um dos meus momentos de que mais me orgulho. Fiquei muito feliz por vê-lo em Manchester, onde tivemos uma boa conversa e bons momentos, e voltámos a estar num evento da Hublot, onde realmente demos boas risadas. Descansa em paz Rei Pelé e pensa nos teus entes queridos. Eu estou muito triste”, escreveu Mourinho, na sua página oficial no Instagram.

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo alinhado pelo clube brasileiro Santos e pelos norte-americanos do New York Cosmos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico Internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).