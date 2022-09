Mourinho persegue líderes da Serie A

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, reatou com o sucesso na Liga italiana, batendo por 2-1 o Empoli.

Com este triunfo, no fecho da sexta jornada do campeonato, os romanos – com Rui Patrício na baliza – igualam a Udinese, com 13 pontos, a um do trio da frente, composto por AC Milan, Atalanta e Nápoles, e com mais um que o Inter.

Depois de uma derrota para o campeonato (goleada de 4-0 frente à Udinese) e de outra para a Liga Europa (2-1 para o Ludogorets), a Roma revitaliza-se e encara de outra forma a receção ao Atalanta, no domingo no estádio olímpico da capital.

O argentino Dybala, o homem do jogo, atirou ao poste aos sete minutos e aos 17 fez o primeiro dos golos romanos. Viria depois a assistir Tammy Abraham aos 71, para o 2-1 final.

O golo do Empoli foi apontado por Filippo Bandinelli, aos 43, depois de também ter atirado ‘aos ferros’, com o cabeceamento de Martin Satriano.

Podia ter sido mais ampla a vitória do Roma, mas na marcação de um penálti, aos 80 minutos, Lorenzo Pellegrini atirou por cima.

Mas também poderia ter chegado ao empate o Empoli, com o costa-marfinense Jean-Daniel Akpa Akpro a acertar no poste, poucos minutos antes de ser expulso, aos 87.

A Roma volta a jogar na quinta-feira, na receção aos finlandeses do HJK, para a Liga Europa.