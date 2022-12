Mourinho passa o Natal a pensar na seleção

José Mourinho não acompanhou a equipa da AS Roma no regresso a Itália depois do fim do estágio da equipa no Algarve. O treinador português deve reunir-se com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol nos próximos dias, para falar da seleção.

A AS Roma terminou, nesta quinta-feira, um estágio de preparação no Algarve e Mourinho despediu-se dos seus jogadores e do resto da equipa. O treinador fica em Portugal, para passar o Natal com a família.

O jornal A Bola avança que, nos próximos dias, deverá reunir-se com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, para falar da hipótese de treinar a Selecção.

Mourinho tem previsto voltar para Roma na segunda-feira, 26 de dezembro. É possível que, nesse mesmo dia, se encontre com Fernando Gomes, depois do Natal.