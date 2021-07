Mourinho marca encontro com o Porto

A Roma, de Mourinho, anunciou esta quinta-feira que se vai deslocar a Portugal ainda este mês para realizar um jogo amigável contra o Porto.

“Há um novo compromisso na agenda da pré-época da Roma! Os ‘giallorossi’ defrontam o FC Porto em 28 de julho, às 20:00 locais. O jogo disputa-se em Portugal”, refere o clube italiano no seu sítio oficial na Internet.

O jogo com os italianos foi anunciado por ambos os clubes, com os ‘dragões’ a informarem também na sua página que o compromisso será no Estádio da Bela Vista, no Parchal, no Algarve, três dias depois de a equipa defrontar os franceses no Lille, no Estádio do Algarve, em 25 de julho, às 19:45.

O treinador português José Mourinho, que estava livre após deixar o Tottenham, foi anunciado em 05 de maio como o novo treinador dos romanos, sucedendo no cargo a Paulo Fonseca, que na última época terminou a Série A no sétimo lugar.

Na terça-feira, foi a vez do clube italiano, que tem o também português Tiago Pinto como diretor para o futebol, anunciar a chegada do guarda-redes titular da seleção portuguesa, Rui Patrício, que assinou por três épocas, proveniente do Wolverhampton.