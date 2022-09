Mourinho, Jesus e Ronaldo na corrida à Liga Europa

Os técnicos José Mourinho (Roma) e Jorge Jesus (Fenerbahçe) iniciam quinta-feira a luta pela Liga Europa, que este ano conta com o avançado Cristiano Ronaldo, ausente da Liga dos Campeões pela primeira vez em duas décadas.

O jogador do Manchester United, que já venceu cinco ‘Champions’, falha a principal competição da UEFA pela primeira vez desde 2002/03 e vai agora tentar ajudar os ‘red devils’ a triunfar na Liga Europa, na qual se vai estrear.

A equipa inglesa, que venceu a prova em 2016/17, sob o comando de Mourinho, e conta com os também portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, é uma das candidatas e vai enfrentar no Grupo E a Real Sociedad, o Omonoia e o Sheriff.

Os italianos da Roma, orientados por José Mourinho, técnico vencedor por duas vezes da Liga Europa, são outros dos candidatos e vão enfrentar no Grupo C o Betis, de William Carvalho e Rui Silva, os búlgaros do Ludogorets, de Claude Gonçalves, e os finlandeses do HJK.

No clube da capital italiana, que conta com o guarda-redes Rui Patrício, José Mourinho vai tentar repetir o feito da época passada de vencer uma prova europeia, conduzindo a Roma ao triunfo na estreia da Liga Conferência Europa, num currículo que conta ainda com duas Liga dos Campeões.

Quem também vai marcar presença na Liga Europa, sucessora da Taça das Cidades com Feiras (até 1970/71) e da Taça UEFA (1971/72 a 2008/09), é o treinador Jorge Jesus, na sua época de estreia ao comando dos turcos do Fenerbahçe.

A equipa de Istambul, que conta com Miguel Crespo e deixou Bruma fora dos inscritos, está no Grupo B, com os franceses do Rennes, os cipriotas do AEK Larnaca, de Bruno Gama e Rafael Lopes, e os ucranianos do Dinamo Kiev, que esta época eliminaram o Fenerbahçe nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, acabando por cair depois frente ao Benfica.

O Arsenal, de Cedric Soares e Fábio Vieira, vai defrontar PSV Eindhoven, Bodo/Glimt e Zurique no Grupo A, enquanto a Lazio, de Luís Maximiano, medirá forças no Grupo F com Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland, que foi eliminado pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da ‘Champions’.

O Mónaco, que conta com Gelson Martins pela quinta época seguida, foi sorteado no Grupo H com os húngaros do Ferencvaros, os sérvios do Estrela Vermelha e os turcos do Trabzonspor.

O Sporting de Braga, único clube português em prova no arranque da fase de grupos, vai enfrentar o Malmo, campeão sueco, o Union Berlim, de Diogo Leite, e os belgas do Union Saint-Gilloise.

Os jogos da fase de grupos arrancam na quinta-feira e depois prosseguem em 15 de setembro (segunda jornada), 06 de outubro (terceira), 13 de outubro (quarta), 27 de outubro (quinta) e 03 de novembro (sexta e última).

O lote de 32 equipas presentes na fase de grupos da Liga Europa vai ser ‘reforçado’ com clubes provenientes da Liga dos Campeões na fase seguinte, aumentando a dificuldade em conquistar o troféu.

Os vencedores dos oito grupos garantem o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, enquanto os segundos de cada agrupamento vão ter de disputar um ‘play-off’ com as oito equipas que terminem em terceiro na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A final da edição de 2022/23 da Liga Europa, que vai decidir o sucessor do Eintracht Frankfurt, está agendada para 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste. O vencedor garante ainda a presença na fase de grupos da ‘Champions’ em 2023/24, caso não se tenha apurado através da sua competição nacional.