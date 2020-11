Mourinho empata com Chelsea e mantém liderança do campeonato

O empate com o Chelsea foi suficiente para manter o Tottenham na liderança da Premier League, porém, José Mourinho assegura que, no balneário dos Spurs, ninguém ficou satisfeito com o resultado.

«Por norma, um empate aqui é um resultado positivo. Continuar na liderança despois deste resultado também é algo positivo. Mas o meu balneário não está contente. Esse é o melhor aspeto que posso tirar deste jogo. Não estamos satisfeitos, fantástico. É uma mudança total de mentalidade e de personalidade nestes jogadores. Não estamos satisfeitos com um empate em Stamford Bridge», insistiu o técnico português.

«Gosto de estar no primeiro lugar e estar no topo é um presente para os adeptos neste primeiro jogo com público. Não apenas para estes dois mil adeptos que estiveram aqui, mas para todo o universo de adeptos do Tottenham. Estamos felizes, mas não mudo de ideias. Se a equipa jogasse um pouco melhor hoje tínhamos vencido este jogo. É bom estar em primeiro, mas precisamos vencer o próximo jogo (com o Arsenal)», acrescentou.

Sobre o jogo em si, Mourinho atirou: «É verdade que não tivemos muitas oportunidades de golo, mas que oportunidades teve o Chelsea? (…) Devíamos ter feito mais, tivemos ocasiões para isso. Tivemos uma grande oportunidade no último minuto. Mas também é importante não ter sofrido golos. Se tivesse de haver um vencedor neste jogo, seriamos nós.»