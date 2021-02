Mourinho e Tottenham a caminho do divórcio?

Alguns jornais ingleses começam já a premeditar a saída de José Mourinho do Tottenham. O The Telegraph escreve que os Spurs têm Julian Nagelsmann no topo de uma lista de possíveis substitutos para o português, caso este não consiga estancar a série de maus resultados.

O jornal britânico recorda ainda que Mourinho enfrenta 12 dias cruciais que podem ajudar a determinar o seu futuro. Sob olhar atento da direção do clube estão os próximos quatro jogos, frente ao Wolfsberger, Burnley, Fulham e Crystal Palace.

“É positivo ouvir dizer que não estou habituado a isto. (…) Gostaria que me dissessem qual é o treinador cuja carreira tenha sido totalmente feita sob um céu azul. Que não tenha apanhado dias cinzentos, com nuvens. Ou mesmo negros. Se o que estou a passar me deixa feliz? Não! Se me deixa deprimido? De forma alguma!”, disse Mourinho perante as críticas.

O Tottenham venceu apenas dois dos últimos oito jogos para todas as competições. Apesar de ter perdido alguns encontros complicados (Liverpool, Chelsea, Everton e Manchester City), a equipa também fracassou perante adversários mais modestos (Brighton e West Ham).

O clube ocupa agora o 9.º lugar da Premier League, a 23 pontos da liderança.

De acordo com o The Athletic, alguns jogadores do Tottenham também estão insatisfeitos com os métodos de trabalho do técnico português. Um exercício na preparação para o jogo com o Liverpool, a 28 de janeiro, terá levado “um número significativo de jogadores ao desespero”.

José Mourinho alterou dramaticamente a abordagem do seu antecessor, Mauricio Pochettino ao aliviar a carga de trabalho dos seus jogadores – algo que não caiu bem perante a série de maus resultados.

Há ainda rumores de que Mourinho se concentra demasiado em tentar aperfeiçoar a forma defensiva do Tottenham, em vez de trabalhar nos erros dos jogos anteriores.

Mourinho também estará sob pressão para dar uma oportunidade a Gareth Bale nos próximos jogos, depois de o galês se ter destacado contra o West Ham.