Mourinho e os seus gladiadores arrasam Lazio… e a imprensa

Os “gladiadores do Roma” de José Mourinho arrasaram a Lazio (3-1) e Maurício Sarri tem mais um sábado para esquecer no “derby” da 30ª jornada.

Com Rui Patrício a titular e Sérgio Oliveira a entrar aos 85 minutos, os de Roma são premiados com mais um festival de Tammy Abram a inaugurar o marcador.

Mas o pior veio no pós-jogo, quando Mourinho fez justiça a sua fama e mandou umas “mensagens de megafone”, aos que quando “ganho sou o melhor, quando não, nada valemos” em referência ao “Corriere dello Sport” e a outros “fenómenos da TV em Portugal”, que festejam “quando perdemos”.

E abre o verbo ao declarar “mataram o meu rapaz” em referência ao seu jogador Nicola Zelenski, que cometeu um erro no último jogo o que provocou um empate e a perda de dois pontos, na visita à Udinense. Se eu fosse um “treinador de mer…, o rapaz não jogava mais”, mas não me deixo influenciar, por isso “ele jogou hoje a titular e vai continuar a ser escalado”, podem colocar “a viola no saco e ir para casa calados”. Com esta vitória a Roma ultrapassa a Lázio e sobe ao quinto posto com mais dois pontos.