O treinador da Roma, José Mourinho, continua interessado na contratação de um médio-centro e João Moutinho (Wolverhampton) é hipótese.

De acordo com o Corriere dello Sport, o médio de 35 anos está em final de contrato e os Wolves não apresentaram uma oferta para renovar, pelo que poderá existir abertura para negociar o passe do internacional português já no mercado de inverno.

Outro aspeto que poderá ajudar é o facto de Mourinho e Moutinho terem o mesmo agente, Jorge Mendes. Além de que o treinador português também será um admirador do experiente médio.

Recorde-se que a Roma já garantiu no mercado de inverno o empréstimo de Sérgio Oliveira junto do FC Porto.