Mourinho critica equipa: vocês não têm os tomates dos grandes jogadores

Derrota com o Inter, que ditou a eliminação da Taça de Itália, deixou o treinador português muito irritado.

O desaire de há dois dias em San Siro (2-0), mas sobretudo a péssima exibição feita pela equipa da capital italiana no jogo com os “nerazzurri”, tiveram prolongamento no balneário romano e a história foi contada, esta quinta-feira, pelo diário transalpino “Corriere dello Sport”.

Segundo o jornal, José Mourinho ficou muito irritado com o que tinha acabado de assistir e não poupou nenhum jogador. “Se não têm capacidade para lidar com determinadas pressões, mais vale irem jogar para a Série C [terceiro escalão do futebol italiano]”, terá dito o técnico luso, chegando a utilizar uma linguagem de vernáculo.

“Vocês não têm os tomates dos grandes jogadores. Quero saber porque é que, num jogo cara a cara com o Inter, vocês se borraram todos nos primeiros dez minutos. E depois também quero saber por que é que, no jogo com o Milan, já tinha acontecido o mesmo. Todos, ninguém escapa”, disparou Mourinho.

Aceda ao artigo completo em Jornal de Notícias.