Mourinho chegou a Roma de Vespa

José Mourinho foi anunciado com treinador da AS Roma a partir da próxima época há apenas una dias, mas o impacto da chegada do português à capital italiana tem sido muito grande.

Depois das ações do emblema “giallorossi” terem disparado no dia em que o técnico foi anunciado, por estes dias surgiu em Roma um mural com a imagem do treinador português já é um sucesso na capital italiana.

A pintura, da autoria de Harry Greb, foi feita numa parede do bairro de Testaccio, e mostra José Mourinho ao volante de uma Vespa.

“La Specialone” é como se chama esta motorizada.

