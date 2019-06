MotoGP em Portugal: por enquanto Portimão é pista de reserva

As corridas de MotoGP podem regressar a Portugal em 2022, ficando entretanto como pista de reserva em caso de cancelamento de alguma prova.

Isto porque há planos para ampliar o campeonato de 19 provas para 22. Até lá, e Portimão virá juntar-se ao plantel de circuitos a receber o Mundial.

Sabe-se que outra das ambições da Dorna é fazer o campeonato o mais global possível, incluindo uma prova em África, mas até agora as pistas no pais óbvio para tal, a África do Sul, não têm permitido concretizar essa ambição.