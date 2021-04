Motociclista português morre em acidente na Suíça

Um motociclista português de 20 anos morreu no sábado na sequência de um acidente de viação em Lens, no cantão do Valais, na Suíça francesa, informaram as autoridades locais.

Segundo um comunicado emitido pela Polícia Cantonal do Valais, o acidente terá ocorrido às 16:20 (hora local) de sábado na estrada de Icogne, em Lens, envolvendo um carro, uma mota e uma bicicleta.

O acidente foi causado pelo despiste de um automobilista de 31 anos, que circulava na estrada de Icogne e que, por razões ainda por apurar, perdeu o controlo do veículo numa curva e colidiu com o motociclista que seguia na faixa oposta do trânsito, provocando uma colisão frontal.

Como resultado deste primeiro impacto, o motociclista português foi projetado a 12 metros para uma berma inclinada, onde acabou por morrer pouco tempo depois.

Na sequência do embate, o motociclista acabou por atingir um ciclista de 29 anos que circulava na faixa oposta e foi projetado a 15 metros numa berma inclinada.

O ciclista, de 29 anos, ficou gravemente ferido, tendo sido assistido no Hospital de Sion, onde ainda se encontra hospitalizado.

Já o jovem português, que vivia no Valais-Central, não resistiu aos ferimentos, apesar das manobras de reanimação no local.

As causas do acidente estão a ser investigados pelo Ministério Público.