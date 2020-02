“Mosquito”: presença portuguesa no festival de cinema do Luxemburgo

O LuxFilmFest, o maior certame cinematográfico do Luxemburgo, conta com o filme do português João Nuno Pinto, “Mosquito”, entre as obras em competição.

A organização confirmou em conferência de imprensa que conta com a presença do realizador português no dia da projeção de “Mosquito”.

O filme de abertura do festival de Roterdão é uma das obras que disputam o prémio máximo do festival luxemburguês, que terá como presidente do júri a cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi.

A longa-metragem “Mosquito” inspira-se numa história do avô do realizador passada em África durante a Primeira Guerra Mundial. O filme teve produção de Paulo Branco, é protagonizado pelo ator João Nunes Monteiro, e estreia-se nos cinemas portugueses a 5 de março e no dia 18 desse mês em França.