Morto em Angola espera há dois meses trasladação para Portugal

Manuel Vítor morreu em Angola, vítima de um AVC fulminante a 19 de fevereiro. Nascido no concelho de Torres Novas, os filhos encetaram esforços para levar o corpo do pai para Portugal.

O primeiro impasse foram os custos avultados, mais de 12 mil euros. Agora, em plena pandemia, não há voos que possam transportar o corpo do português. Por cada semana que mantém o corpo, a morgue do Hospital Central do Lubango cobra 150 euros. Os filhos, Ana e Luís, só querem sepultar o pai ao lado da mãe, mas as semanas vão passando.

Uma vez que não estava a trabalhar, não havia nenhuma empresa para ajudar com os custos de trasladação. Sem meios financeiros, os filhos pediram ajuda à comunidade e criaram uma página de Facebook para o efeito. O valor de 12.428,63 euros tardava em ser atingido e quando angariaram cerca de seis mil euros, Ana decidiu custear a restante despesa e tentar trazer o corpo do pai para o país.

“Quando começámos a assistir à proliferação da covid-19, tentámos de tudo para o trazer o mais rápido possível. Ele tinha voo de Luanda no dia 18 mas foi cancelado. Neste momento não há voos dentro do país que o leve do Lubango para Luanda e o transporte terrestre também é impossível porque demora dois dias”, conta ao grupo Impala a filha, Ana Sousa.

“Dirigimo-nos a todas as entidades. A resposta do consulado foi que procurássemos outros voo”, revela. Manuel Vítor não morreu de covid-19, mas a família é mais uma vítima de como o vírus está a impedir as famílias de fazer as despedidas dos seus entes queridos.

A última opção, diz Ana, será a cremação, mas ainda assim o processo exige um reconhecimento do corpo e isso implicaria a viagem para Luanda.