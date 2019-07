Morte de Steve Maia Caniço chega ao topo do Estado francês

A morte do lusodescendente Steve Maia Caniço foi objeto de uma conferência de imprensa esta terça-feira em Paris.

Depois de uma reunião com o ministro do Interior, Christophe Castaner, o primeiro-ministro francês Edouard Philippe, referiu um relatório da inspeção geral das polícias (IGPN) segundo o qual “não é possível estabelecer uma ligação entre a intervenção das forças policiais e o desaparecimento” de Steve Maia Caniço.

O relatório da IGPN afirma que as forças policiais não carregaram sobre a multidão, nem empurraram os participantes na festa para o rio. Contudo, o relatório da polícia das polícias constata que “algumas pessoas cairam na água, tendo algumas caído antes e outras durante a intervenção policial”. Os inspetores afirmam ainda que pelo menos três pessoas tinham caído no rio Loire antes da intervenção da polícia e que “nenhuma das pessoas retiradas do rio pelos serviços de socorro declarou ter sido empurrada pela ação da polícia”.

O primeiro-ministro Edouard Philippe afirmou ainda na conferência de imprensa que “cinco semanas depois, a forma como os acontecimentos se desenrolaram continua confusa. E não posso por isso ficar satisfeito”. Por isso, o chefe do governo francês solicitou à Inspeção Geral da Administração que lançasse um inquérito para “ir mais longe e compreender as condições de organização do evento pelos poderes públicos locais assim como pelos organizadores privados”.