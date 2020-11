Morte de Ribeiro Telles: Lisboa quer dar o seu nome a um jardim

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, vai propor que o parque urbano em construção na Praça de Espanha se venha a chamar Jardim Ribeiro Telles, em homenagem ao arquiteto paisagista que morreu hoje aos 98 anos.

“Vou propor na próxima reunião da Câmara Municipal de Lisboa que o parque urbano em construção na Praça de Espanha, inspirado e articulado com o Jardim da Gulbenkian, da sua autoria, se venha a chamar Jardim Ribeiro Telles”, avança Fernando Medina numa publicação feita na rede social ‘Twitter’.

Num comunicado enviado às redações, a Câmara de Lisboa lamenta a morte do arquiteto com “profunda tristeza” e salienta que, numa cidade que “todos os dias procura ser mais sustentável e amiga do ambiente, identificam-se alguns dos frutos dos seus trabalhos e utopias”.

“Gonçalo Ribeiro Telles foi um homem à frente do seu tempo, um vanguardista. Pensava o território e buscava o difícil equilíbrio entre a paisagem natural e a paisagem transformada. Preconizava uma cidade mais humanizada”, defende a autarquia lisboeta na mesma nota.

“As hortas urbanas, a permeabilidade dos solos, a luta contra a construção em leito de cheia, foram alguns dos incontáveis combates nos quais se envolveu. Sempre na defesa do (bom) ordenamento do território”, exemplifica o município.

A câmara salienta que a sua marca está espelhada na Lisboa Capital Verde Europeia 2020, recordando que “os corredores verdes de Monsanto e o Periférico, obras que agora são uma realidade, foram há muito também sonhadas por Ribeiro Telles”.

Também a Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, lamentou hoje, através de uma publicação na rede social ‘Facebook’, a morte “de um dos seus fregueses mais dedicados e proeminentes, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles”.

“Filho da freguesia, onde sempre morou, à família e amigos a Junta de Freguesia de Santo António apresenta as suas sentidas condolências”, lê-se no texto.

Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, figura pioneira da arquitetura paisagista em Portugal, morreu hoje à tarde, na sua casa, em Lisboa, aos 98 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.

Nascido em 25 de maio de 1922, em Lisboa, Gonçalo Ribeiro Telles idealizou os chamados “corredores verdes” da capital e concebeu os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, em conjunto com o arquiteto António Viana Barreto.

O Governo decidiu hoje decretar um dia de luto nacional, na quinta-feira, pela morte do arquiteto paisagista e fundador do PPM (Partido Popular Monárquico), Gonçalo Ribeiro Telles, disse à agência Lusa fonte oficial do executivo.