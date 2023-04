Morte de quatro jovens em acidente deixa aldeia de luto

Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, quando um carro se despistou e caiu numa ravina, neste sábado de manhã, no município de Lugo, em Xove, na região espanhola da Galiza.

Segundo a Guardia Civil, o acidente ocorreu às 9.40 horas, no quilómetro 1.100 da estrada LUP-2604. No carro, viajavam cinco pessoas e o condutor foi o único sobrevivente. Foi levado para o hospital em estado grave.

As vítimas foram jovens entre 17 e 19 anos eram todas da localidade de Ribadeo, um concelho de 9 mil habitantes que está agora de luto.

“É perceptível nas pessoas, nas ruas, no ambiente, no silêncio, com gestos de lamento, impotentes perante o imprevisível, perante um golpe do destino, a estrada que ceifou quatro vidas”, relata o jornal La Voz da Galicia.

“Isso sempre permanecerá. Isso não pode ser batido. Os anos vão passar e todos nos lembraremos deste dia”, comentou uma enfermeira de Ribades. Muitos, a maioria dos habitantes, preferiram ficar calados, inclinando a cabeça em gesto de resignação e acenando com as mãos: “Não fale comigo, eu tenho uma filha dessa idade”.

A autarquia divulgou um comunicado declarando luto oficial por três dias, deste sábado até segunda-feira, “como forma de solidariedade, condolências e sincero apoio às famílias das pessoas que infelizmente perderam a vida. Estamos conscientes de que os gestos não amenizam a dor, embora nos mostrem a proximidade, solidariedade e apoio da corporação municipal de forma unânime”.