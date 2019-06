Morte de Edir da Costa foi acidente diz relatório policial

Um inquérito judicial à morte do jovem português Edir da Costa, durante uma operação policial no Reino Unido, em 2017, concluiu que se tratou de um acidente causado por sufocação com embalagens de plástico que continham droga.

O júri responsável pelo caso decretou que a causa da morte de Edir foi encefalopatia hipóxico-isquémica, causada por uma via aérea bloqueada, como consequência de paragem cardiorrespiratória. E determinou que as vias respiratórias do português de 25 anos ficaram obstruídas devido a 88 pacotes com droga que colocou na boca, dos quais 20 a 30 terão caído posteriormente.

