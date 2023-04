Morte de Carolina em Basileia: portuguesa foi arrastada debaixo de camião

O acidente que vitimou Carolina Bermejo ocorreu na Burgfelderplatz, de Basileia, Suíça, na manhã de terça-feira. De acordo com um transeunte que descreveu a cena a uma jornal local, “uma pessoa com uma bicicleta ficou debaixo de um camião.” Outro peão, testemunhou que Carolina terá sido arrastada vários metros antes que o condutor do camião se apercebesse do choque e parasse o veículo.

O motorista do camião TIR dirigia-se da Burgfelderstrasse, através da Burgfelderplatz, na direção de Spalenring. Carolina Bermejo seguia à direita do camião e foi atropelada na “área de entroncamento” e ferida mortalmente, segundo comunicado da polícia.

As autoridades confirmaram, em comunicado, que “a ciclista sucumbiu aos ferimentos fatais no local do acidente”. Foi imediatamente realizado um teste de alcoolemia ao condutor do pesado, que apresentou um valor de zero por mil. Uma amostra de sangue e urina foi solicitada, desconhecendo-se ainda o resultado.

Há anos, que a associação Pro Velo pede que a cidade de Basileia seja mais amigável para as bicicletas. “Tantas pequenas coisas estão erradas na Burgfelderplatz”, disse à imprensa um representante daquela estrutura, referindo-se ao local onde encontrou a morte a portuguesa Carolina Bermejo.

Segundo Roland Chrétien, da Pro Velo, citado pela imprensa local, o cruzamento “é claramente desconfortável” para os ciclistas, e a praça pode ser mortal, “como este acidente documenta”. Um mapa federal revelado pelo jornal 20 Minutes mostra que acidentes envolvendo pessoas com bicicletas ocorreram repetidamente em torno de Burgfelderplatz.

Admite a Pro Velo que faltam dados sobre os acidentes ocorridos, mas a organização de defesa dos direitos dos ciclistas gostaria de aumentar as normas de segurança da praça e das sua vias de acesso. “As ramificações que levam à Burgfelderplatz serão expandidas. “Tudo poderia ser melhorado com mais ciclovias”, diz Chrétien.

Carolina era cantora lírica, em Portugal fazia parte de um coro no Montijo e em Basileia frequentava o mestrado em Música Medieval. Veja aqui uma atuação da portuguesa: