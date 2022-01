Mortágua isenta de taxas as esplanadas

A Câmara de Mortágua anunciou que vai isentar do pagamento de taxas a ocupação da via pública com esplanadas e toldos, até ao fim deste ano, com o objetivo de apoiar o comércio e a restauração.

A medida é justificada com o facto de este setor viver “num contexto de grande dificuldade económica devido ao prolongamento da situação epidemiológica e ao grau de incerteza quanto à duração da mesma, com forte impacto negativo nos negócios”.

“É um contributo do município para apoiar e incentivar um setor que tem sido dos mais afetados pela crise pandémica e que está muito sujeito às oscilações da covid, com os condicionamentos legais daí decorrentes no seu funcionamento normal”, justifica o presidente da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal.

No seu entender, no contexto atual, “a utilização de esplanadas permite ainda evitar a aglomeração de pessoas em espaços fechados ou limitados em área, e dessa forma, reduzir o potencial risco de contágio, tendo a medida também um alcance do ponto de vista da saúde pública”.

Durante este ano, a autarquia pretende também envolver os comerciantes na criação de um programa estruturado de relançamento do comércio local.

O município vai auscultar os comerciantes para identificar pontos fortes e pontos fracos nos vários setores, discutir ideias e propostas “e definir uma estratégia conjunta para promover a dinamização, modernização e sustentabilidade” do comércio local, acrescenta.

“Disponibilizar ajuda especializada ao nível do marketing, para que o comércio local se adapte e se modernize em termos da adoção de canais e formatos de comunicação adequados e com uma maior flexibilidade perante os novos hábitos de consumo”, e “estimular a modernização tecnológica como resultado da adesão dos comerciantes ao trabalho de marketing” são algumas das ações previstas.

Com este programa, a autarquia quer ainda “fomentar o trabalho colaborativo entre o comércio local, as associações do concelho e a gestão dos espaços públicos e equipamentos do município” no que se refere à realização de iniciativas abertas ao público.