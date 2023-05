Mortágua: idoso encontrado morto debaixo da roda do seu trator

Um homem de 87 anos morreu atropelado pelo próprio trator, ao início da manhã desta sexta-feira, em Vale de Paredes, freguesia de Sobral, no concelho de Mortágua.

O homem estava sozinho quando ocorreu o acidente. Foi encontrado por um habitante da aldeia que estava a caminho de outros terrenos agrícolas.

“Desconhecemos os contornos do acidente. À nossa chegada, o senhor estava debaixo de uma das rodas do trator, já sem sinais vitais. O óbito acabou por ser declarado no local”, explicou o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, Diogo Correia.

