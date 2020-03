Mortágua: emigrantes têm de respeitar 14 dias de quarentena profilática

O presidente da Câmara de Mortágua publicou um texto no Facebook intitulado “Mortágua ama os seus Emigrantes!”.

Mas recorda que é preciso respeitar os 14 dias de quarentena voluntária profilática, “medida essencial para evitar a propagação do novo Coronavírus COVID-19”, diz José Júlio Norte no seu “post”.

“Por força das circunstâncias, Mortágua tem visto, ao longo do tempo a migração dos(as) seus/suas filhos(as) para os mais diversos pontos do País ou para o Estrangeiro”, explica o autarca, acrescentando que “é sempre com enorme alegria e comoção que assistimos ao seu regresso, ainda que momentâneo”.

José Júlio Norte recorda que “este é um momento de exceção” e por isso considera obrigação de todos contribuirem para que “um dia possamos voltar a sorrir livremente, a abraçar despreocupadamente e a olhar nos olhos de todos aqueles que amamos”.